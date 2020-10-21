وزير الداخلية الفرنسي غاضب لتخصيص أرفف للحوم الحلال في السوبرماركت

أثار وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانا، ضجة بسبب تصريحاته عن التعليمات الخاصة بالأطعمة للديانات المختلفة وبيع منتجات هذه الأطعمة في محلات السوبر ماركت.



وكان دارمانان صرح، مساء أمس الثلاثاء، لمحطة تلفزيون "بي إف إم": "أفهم جيدا جدا أن تباع لحوم الحلال في محلات السوبر ماركت، لكن ما أشعر حياله بالأسف هو الأرفف، لماذا يجب علي أن يكون لي قسم آخر؟، أي أنني أرى رفوفا للمسلمين ولطعام الكوشر اليهودي وبعد ذلك كل الرفوف الأخرى، لماذا تخصيص رفوف بعينها؟".



في الوقت نفسه، أكد دارمانان أن هذه هي وجهة نظره الشخصية.



وأثارت تصريحات الوزير نقاشات وردود فعل عامة.



وقال دارمانان إن الفصل المجتمعي في محلات السوبر ماركت صدمه.



وأضاف دارمانان:" دائما ما أُصْدَم عندما أذهب إلى محل سوبر ماركت وأرى أن هناك رفا به منتجات للفصل المجتمعي".



من جانبه، صرح جابريل اتال، المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء بأن ما قاله الوزير هو رأيه الشخصي، مشيرا إلى أن الأرفف في السوبرماركت ليست من أولويات الحكومة في الوقت الراهن.