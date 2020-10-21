موسكو تسجل قفزة كبيرة للوفيات اليومية بجائحة كورونا

أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء الثلاثاء، عن تسجيلها 63 وفاة جديدة بفيروس كورونا في موسكو ما يمثل قفزة كبيرة لمؤشر ارتفاع ضحايا الجائحة على أساس يومي في العاصمة الروسية.

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - بارتفاع عدد المتوفين بالمرض في المدينة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 63 حالة جديدة مقابل 49 في بيانات أمس، مشيرا إلى أنه تم تأكيد إصابة الضحايا بالالتهاب الرئوي بعد خضوعهم لفحوص أثبتت إيجابية إصابتهم بفيروس كورونا.

وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين جراء الفيروس في العاصمة وصلت حتى الآن إلى 6121 شخصا.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة تفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث سجلت في المدينة حتى الآن 372628 إصابة مؤكدة، بينها 277608 حالات شفاء، وتشهد المدينة منذ أيام ارتفاعات جديدة في مؤشر الإصابات التي بلغ عددها في إحصائية الثلاثاء 4999 حالة وذلك بعد أن تراجعت هذه الحصيلة سابقا إلى مستوى أقل من 600.

ويأتي ذلك بينما تواجه روسيا بشكل عام مع دخول موسم "أمراض الشتاء" زيادة كبيرة في مؤشرات انتشار الفيروس، وأعلنت السلطات الصحية في بيانات اليوم عن تسجيلها 16319 إصابة 269 وفاة، وذلك في وقت لم تنجز فيه الدفعات الأولى من اللقاح المنتظر.

وفي هذا السياق، دعا وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، المواطنين إلى تقليص الاتصالات الشخصية والالتزام بالإجراءات الوقائية لكسب الوقت قبل بدء التطعيم الجماعي في البلاد.