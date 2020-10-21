 سلطنة عمان تتخلى عن بيع سندات لأجل 3 سنوات - بوابة الشروق
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سلطنة عمان تتخلى عن بيع سندات لأجل 3 سنوات

د ب أ
نشر في: الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 5:47 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 5:47 م

تخلت سلطنة عُمان عن خطط لبيع سندات لأجل ثلاث سنوات، مع عودتها لأسواق الديون العالمية للمرة الأولى منذ أكثر من عام.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن مصدر مطلع، أن الحكومة تقدم طرحًا بالحجم القياسي لأجلي سبعة و12 عامًا، بعائد عند نحو 7% و7.625% على التوالي.

وتسعى السلطنة لسد عجز متزايد في الميزانية يمكن أن يصل إلى ما يقرب من 19% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وفقًا لصندوق النقد الدولي.

ووفقا لجولدمان ساكس، فإن عمان بحاجة إلى جمع ما لا يقل عن ثلاثة مليارات دولار كل عام حتى 2023؛ لتعويض الضغوط المترتبة على انخفاض أسعار النفط.

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