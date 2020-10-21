يتأهب فريق ريال مدريد لخوض منافسات بطولته المفضلة حيث يستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدا الأربعاء بلقاء شاختار دونيتسك الأوكراني، لكنه لا يتصدر في الوقت الحالي قائمة المرشحين للتتويج باللقب هذا الموسم، وذلك رغم تتويجه بلقب الدوري الإسباني قبل أكثر من ثلاثة أشهر بقليل.

ولم يبرم ريال مدريد أي صفقات خلال سوق الانتقالات الصيفية، وذلك للمرة الأولى خلال 20 عاما،و يتوقع أن يسعى زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد للاعتماد على حماس اللاعبين الذين قدموا بالفعل أعلى درجات التألق.

وعندما حقق ريال مدريد عشرة انتصارات خلال آخر 11 مباراة له في الموسم الماضي ليتوج بلقب الدوري، شكل سيرجيو راموس ولوكا مودريتش وكريم بنزيمة العمود الفقري للفريق الذي بدا حينها غير قابل للهزيمة. لكن ذلك العمود الفقري يتكون من ثلاثة لاعبين يبلغ مجموع أعمارهم 101 عام.

وأدى راموس /34 عاما/ وبنزيمة /32 عاما/ ومودريتش /35 عاما/ بشكل رائع لدى استئناف المنافسات بعد فترة التوقف بسبب جائحة كورونا، لكن الحماس يجب أن يأتي من عناصر أخرى كي يتمكن الفريق من البناء على ذلك النجاح.

ولم يعد من الممكن أن يأتي الحماس من عناصر جديدة بعد أن تخلى النادي عن إبرام أي صفقات جديدة خلال سوق الانتقالات.

وقال فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد :"إنه وضع صعب. لا يمكننا مطالبة اللاعبين بتقليص الرواتب ونحن في الوقت نفسه نتعاقد مع لاعبين جدد."

وربما يعني ذلك أن ريال مدريد ينتظر على أمل أن تأتي شرارة الحماس من مارتين أوديجارد العائد من فترة إعارة، والنجم البلجيكي إيدين هازارد، الذي انضم للفريق في الموسم الماضي.

ولا يزال هازارد يعاني من إصابة في الكاحل ولم يشارك في اي مباراة حتى الآن خلال هذا الموسم.

وغاب هازارد خلال فترة التوقف الدولي الماضية، كما سيغيب عن مباراة الغد أمام شاختار دونيتسك.

كذلك يواجه أوديجارد مشكلات تتعلق باللياقة حيث يعاني من التهاب مزمن في أوتار الركبة اليمنى، وهو ما يبعده عن الملاعب في الوقت الحالي.

وشكل ذلك عبئا على فينيسيوس الذي سجل هدفين للفريق لكنه لم ينجح في التسجيل مطلع هذا الأسبوع، عندما تلقى ريال مدريد أول هزيمة على ملعبه أمام قادش في تاريخ مواجهات الفريقين.

وقال تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد في مقابلة للإذاعة الإسبانية قبل أيام :"ليس لدي شك في أننا سنرى إيدين يستعرض قدراته."

وأضاف :"أنا واثق من أنه سيبدأ قريبا في إدخال البهجة على الجماهير."

وفي الوقت الذي ينتظر فيه ريال مدريد عودة هازارد وأوديجارد لدعم بنزيمة، يشكل كورتوا أفضل عناصر ريال مدريد في الوقت الحالي من خلال تألقه في الدفاع عن الشباك.

لكنه واجه ضغوط كبيرة في مباراة يوم السبت التي حصل فيها قادش على 11 ضربة ركنية، ولم يتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه التي اهتزت بهدف وحيد سجله أنطونيو لوزانو، وذلك في اللقاء الذي شهد خروج راموس مصابا في الركبة، لكنه يأمل في المشاركة في مباراة الغد.

كذلك يغيب داني كارفاخال لاعب الظهير الأيمن بسبب الإصابة، بينما استعاد ماركو أسينسيو، الذي غاب في أغلب فترات الموسم الماضي بسبب الإصابة، لياقته لكنه لم يقدم أفضل مستوياته بعد.