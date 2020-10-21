البطريرك الماروني: المسئولون اللبنانيون لم يقوموا بواجبهم في أعقاب انفجار ميناء بيروت

قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، إن المسئولين في الدولة اللبنانية لم يقوموا بواجبهم في التعامل مع التداعيات الكارثية لانفجار ميناء بيروت البحري والذي تسبب في تدمير نحو نصف العاصمة اللبنانية.

وأضاف بطريرك الموارنة في تصريح له اليوم: "ما زاد من آلام المنكوبين، من أهالي الـ200 قتيل، والمفقودين الـ7 والـ5 آلاف جريح، ومن تدمير البيوت والمؤسسات العامة والخاصة وكنائس ومدارس ومطرانيات وسواها، غياب المسئولين في الدولة، وكأن شيئا لم يكن".

وأعرب البطريرك الراعي عن شكره وتقديره للدول التي سارعت بإرسال مساعدات متنوعة إلى لبنان في أعقاب وقوع الانفجار، وكافة المؤسسات التي قامت بجهود إنسانية لرفع المعاناة عن الضحايا والمتضريين جراء الانفجار.

ووقع انفجار مدمر بداخل ميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الماضي جراء اشتعال النيران في 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار والتي كانت مخزنة في مستودعات الميناء طيلة 6 سنوات، الأمر الذي أدى إلى تدمير قسم كبير من الميناء، فضلا مقتل نحو 200 شخص وتعرض مباني ومنشآت العاصمة لأضرار بالغة جراء قوة الانفجار على نحو استوجب إعلان بيروت مدينة منكوبة.