 أذربيجان تنفي إسقاط طائرة في الاتجاه الجنوبي من خط التماس مع قرة باغ - بوابة الشروق
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أذربيجان تنفي إسقاط طائرة في الاتجاه الجنوبي من خط التماس مع قرة باغ

علم أذربيجان
علم أذربيجان
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 1:29 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 1:29 م

نفت وزارة الدفاع الأذربيجانية اليوم الأربعاء تصريحات سكرتيرة وزارة الدفاع الأرمنية شوشان ستيبانيان بشأن إسقاط وحدات من جيش دفاع قره باغ طائرة أذربيجانية في الاتجاه الجنوبي لخط التماس.

وذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "أن المعلومات المزعومة التي ينشرها الجانب الأرمني حول إسقاط طائرة حربية أذربيجانية، هي تزوير آخر من جانب ماكينة الدعاية العسكرية الأرمنية"، مؤكدة وقوع اشتباكات قوية في قره باغ.

من جانبها، أعلنت هيئة الطوارئ الحكومية في جمهورية قره باغ غير المعترف بها، عن تعرض مدينة مارتاكيرت اليوم للقصف، متهمة الجانب الأذربيجاني، بـ"استخدام الطيران الحربي لقصف البنية التحتية المدنية".


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