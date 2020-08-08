فنزويلا تخطط لبدء حملة تطعيم ضد كورونا بلقاحات روسية وصينية

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الأربعاء، أن فنزويلا ستبدأ حملة تلقيح واسعة النطاق ضد فيروس كورونا المستجد بين ديسمبر ويناير المقبلين، بواسطة لقاحات زودتها بها روسيا والصين.

وأوضح مادورو في خطاب متلفز، أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، أن حملة التلقيح ستعطي الأولوية للأشخاص المصابين بأمراض أخرى والمعلمين والأطباء والطواقم الطبية والمتقدمين في السن، مؤكدا أن الحملة ستطال لاحقا كل شرائح الشعب الفنزويلي.

ومن المقرر أن تبدأ التجارب بحلول نهاية الشهر بحسب الحكومة التي لم تحدد موعدا لذلك.

على صعيد متصل، أكدت الحكومة الفنزويلية أن البلاد تشهد اتجاها نحو انخفاض عدد الإصابات بكوفيد-19.

يذكر أن فنزويلا تلقت مطلع الشهر الجاري مخزونا من اللقاح الروسي "سبوتنيك 5" للقيام بتجارب سريرية لدى حوالى ألفي متطوع وبينهم نجل الرئيس نيكولاس مادورو، كما سجلت فنزويلا 87 ألفا و644 حالة إصابة مثبتة و747 وفاة منذ بدء الوباء بحسب الأرقام الرسمية.