شاركت "HomePure" التابعة لشركة كيونت الرائدة في مجال البيع المباشر-للعام الثالث على التوالي في النسخة الثالثة من فاعليات أسبوع القاهرة للمياه (Cairo Water Week 2020) ".



وتُعقد فعاليات أسبوع القاهرة للمياه الذي تنظمه وزارة الموارد المائية والري، تحت شعار "الأمن المائي من أجل السلام والتنمية في المناطق القاحلة...الطريق إلى داكار 2021” لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه الموارد المائية في المناطق الجافة، ومناقشة الحلول العلمية وأحدث التكنولوجيات لتحقيق الأمن المائي.



وتنظم وزارة الري والموارد المائية أسبوع المياه في القاهرة بالتعاون مع شركائها الدوليين بهدف تناول جميع القضايا المتعلقة بالمياه.



ويتضمن المؤتمر عقد 5 جلسات عامة وأكثر من 25 جلسة علمية وفنية.



ومن جانبها صرحت "أيمون لي"، مديرة تسويق منتجات HomePure: "تعد مشاركة HomePure في هذا الحدث الهام تأكيداً على استراتيجية الشركة العالمية التي تولي أهمية خاصة لضرورة توفير حلول مستدامة تساهم بصورة بناءة في نشر الوعي حول أفضل سبل الوصول إلى مياه نظيفة".



وأضافت: "نعمل دائماً على زيادة الوعي بأهمية المياه في كل الأسواق التي تتواجد بها الشركة".