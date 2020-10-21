أستراليا تعيد فتح تحقيق بشأن تورط الممثلة أمبر هيرد في حنث اليمين

ذكرت وكالة "أسوشيتيد برس" الأسترالية أن السلطات الاسترالية تحقق فيما إذا كانت ممثلة هوليود، آمبر هيرد قد حنثت اليمين في محاكمتها في عام 2016 بشأن جلب كلبيهاالأليفين، بيستول وبو بشكل غير قانوني للبلاد.

وقالت المسؤولة بوزارة الزراعة، بيتا لان لإحدى لجان مجلس الشيوخ في مدينة كانبرا إنهم كانوا على علم بالأدلة المقدمة في محكمة في لندن، والتي أشارت إلى أن هيرد وشريكها السابق، جوني ديب قدما بيانات كاذبة، بشكل متعمد للجمارك بشأن الكلبين، عندما وصلا على متن طائرة خاصة إلى ولاية "كوينزلاند" في عام 2015 .

وفي لندن قال كيفين مورفي، الموظف السابق لدى جوني ديب أمام إحدى المحاكم في تموز/يوليو الماضي إنه حذر مرارا الزوجين من أن جلب الكلبين بيستول وبو إلى البلاد بدون إبلاغ سلطات الجمارك سيكون أمرا غير قانوني.

وزعم أن هيرد أقنعت موظفيها بحنث اليمين أمام المحكمة الاسترالية والقول إنها تجهل الضوابط الجمركية.

وقالت وكالة "أسوشيتيد برس" الاسترالية إن لان أبلغت اللجنة أن الشرطة الاتحادية الاسترالية متورطة في التحقيق وتحاول الاتصال بمورفي.

وقالت لان "الإدلاء بشهادة كاذبة يعد جريمة بموجب القانون الجنائي، وبالتالي نجري الآن تحقيقا".

وتصل عقوبة حنث اليمين في ولاية كوينزلاند إلى السجن 14 عاما.