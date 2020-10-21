الصين: تسجيل 11 إصابة بكورونا جميعها وافدة من الخارج

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات محلية مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 11 إصابة جديدة وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 85715 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة -في تقريرها اليومي- أن الإصابات الوافدة من الخارج جاءت بواقع ثلاث حالات في كل من قوانغدونغ وسيتشوان، وحالتين في كل من شنجهاي وخنان، وحالة واحدة في فوجيان، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 3153 حالات غادر منها 2918 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أن 22 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 80834 شخصا، مشيرة إلى أن 8557 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية.

وتابعت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 15 حالة جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 403 حالات منها 402 حالة وافدة.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 5261 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 105 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 543 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 4996 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و495 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.