الحكومة الألمانية توافق على مشروع قانون لمكافحة العنف الجنسي بحق الأطفال

وافقت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء على مشروع قانون لمكافحة العنف الجنسي بحق الأطفال.

وينص مشروع القانون الذي أعدته وزيرة العدل كريستينه لامبرشت على عقوبات أكثر صرامة، وملاحقة جنائية أكثر فعالية وتحسين الوقاية من هذه الجرائم.

وقالت الوزيرة المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي:" من أجل مكافحة هذه الفظائع بكل قوة وحماية الأطفال بصورة أفضل، قررنا حزمة شاملة".

ووفقا لمشروع القانون، سيتم تصنيف نشر صور فاضحة للأطفال على أنه جناية تصل عقوبتها إلى السجن لمدة عام واحد على الأقل. وكان يجري تصنيف مثل هذه الأفعال حتى الآن على أنها جنحة يمكن للمحاكم أن تفرض عليها عقوبات أخف.

ومن المنتظر أن تعاقب جرائم العنف الجنسي بحق الأطفال مستقبلا بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما بدلا من الإجراء المعمول به حتى الآن والذي يقضي بعقوبة السجن لمدة تصل إلى عشرة أعوام، وسيتم إلغاء تعليق الإجراءات الجنائية في هذه الجرائم سواء لعدم الأهمية أو مقابل شروط.

وكان قد أثير النقاش مرة أخرى حول تشديد العقوبات في جرائم العنف الجنسي بحق الأطفال، بعد واقعة الانتهاك الجنسي التي وقعت في مدينة مونستر والتي يبلغ عدد المشتبه بهم فيها 21 شخصا في الوقت الراهن.

كانت وزيرة العدل قد رفضت في بادئ الأمر مثل هذه المطالب من جانب تحالف المستشارة انجيلا ميركل المسيحي، وطالبت بدلا من ذلك بتحسين التجهيزات لجهات التحقيق، لكنها غيرت موقفها بعد استمرار الانتقادات.