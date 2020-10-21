الفاو: 50% زيادة في المحاصيل الأولية في العالم

بلغ إنتاج المحاصيل الأولية 9.2 مليار طن في عام 2018، بزيادة قدرها حوالي 50 في المائة مقارنة بعام 2000، بحسب بيانات كتاب الإحصاء السنوي، الذي أصدرته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" اليوم بمناسبة يوم الإحصاء العالمي.

وبحسب الكتاب، سجلت المحاصيل الزيتية أسرع نمو (+88 في المائة)، واستحوذت أربعة محاصيل على نصف إنتاج المحاصيل الأولية على المستوى العالمي، وهي قصب السكر، والذرة، والقمح، والأرزّ.

وتُظهر البيانات أيضًا أن أكبر منتج للعديد من محاصيل السلع الغذائية الرئيسية يمثل حصة كبيرة من الإنتاج العالمي: البرازيل لقصب السكر، والصين للأرزّ والبطاطا، والولايات المتحدة للذرة وفول الصويا.

وتصف قصة مماثلة الإنتاج المصنّع، حيث تعتبر الصين أكبر منتج لزيت فول الصويا، وإندونيسيا وماليزيا المنتجين الرئيسيين لزيت النخيل، وأوكرانيا وروسيا المنتجين الرئيسيين لزيت عباد الشمس.