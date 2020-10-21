الفاو: زيادة استخدام مبيدات الآفات بمقدار الثلث في العقد الأخير

زاد استخدام مبيدات الآفات على المستوى العالمي بمقدار الثلث ليصل إلى 4.1 مليون طن سنويًا، على الرغم من ثباته منذ عام 2012، وذلك في العقد الأخير، وفي الفترة بين عامي 2000 وحتى 2018، بحسب بيانات كتاب الإحصاء السنوي، الذي أصدرته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" اليوم بمناسبة يوم الإحصاء العالمي.

وتعدّ الصين أكبر مستخدم لمبيدات الآفات في العالم حيث أنها تستخدم أكثر من 4 أضعاف ما تستخدمه البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية.

وزاد استخدام الأسمدة في جميع أنحاء العالم ليصل إلى 53 مليون طن – أي حوالي 121 كيلوغرام لكل هكتار من الأراضي الزراعية – وكان النيتروجين هو العنصر الكيميائي السائد، بينما مثّل استخدام البوتاسيوم أسرع معدل نمو.

وكانت أسرع الزيادات في أفريقيا والأمريكيتين، على الرغم من أن أفريقيا بدأت من مستوى استخدام منخفض للغاية.