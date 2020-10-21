وفاة الرئيس السابق للجنة البطريركية الروسية للأسرة وحماية الأمومة والطفولة بكورونا

توفي في العاصمة الروسية موسكو اليوم الأربعاء، الرئيس السابق للجنة البطريركية الأرثوذكسية للأسرة وحماية الأمومة والطفولة القمص دميتري سميرنوف؛ إثر إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

وذكرت وكالة أنباء " نوفوستي" أن سميرنوف كان يخضع للعلاج بعد إصابته بالفيروس التاجي في مايو الماضي، مشيرة إلى أنه تم إعفائه من منصبه الكنسي لأسباب صحية في أغسطس المنصرم، حيث نُقل إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية.

يُذكر أن سميرنوف ولد في موسكو في 7 مارس 1951، وتخرج من مدرسة موسكو اللاهوتية ومن الأكاديمية الدينية، ثم خدم كاهنًا في العاصمة الروسية. وفي الفترة 2003-2013، ترأس القسم السينودسي للتعاون مع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وفي الفترة من 2013 إلى 2020، خدم كرئيس للجنة البطريركية لقضايا الأسرة وحماية الأمومة والطفولة.