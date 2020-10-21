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أمر ملكي سعودي بتسمية 13 من القضاة أعضاءً في المحكمة العليا

الملك سلمان بن عبد العزيز
الملك سلمان بن عبد العزيز
(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 4:16 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 4:16 م

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم الاربعاء أمرا بتسمية 13 من القضاة أعضاءً في المحكمة العليا.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية ( واس) اليوم عن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قوله إن مرفق العدالة يحظى بدعم وعناية مثمرة من "خادم الحرمين الشريفين"، مشيراً إلى أن الأمر امتداداً للدعم المتواصل الذي أسهم في تطوير مرفق القضاء وتقدمه يوماً بعد يوم.

وأضاف أن الأمر الملكي يأتي دعماً للمحكمة العليا لمباشرة أعمالها المنصوص عليها في نظام القضاء ونظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية.


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