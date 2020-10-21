تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لتنبؤات اللبناني، ميشيل حايك بليلة رأس السنة 2020، وتناوله موضوع صحة الأمير السعودي، الوليد بن خالد بن طلال والمعروف باسم "الأمير النائم"، وذلك وفقا لما جاء في "سي إن إن" بالعربية.

وقال حايك في تنبؤاته الذي قدمها على قناة "MTV" اللبنانية، وتداولها النشطاء بشكل واسع فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية: "السعودية بأعلى سلطاتها بتحط بلبنان وسوريا، تبدل بالحالة الروتينية لغيبوبة الأمير النائم، العيد الوطني السعودي للعام 2020 ما رح يكون عيد مثل كل الأعياد".

وأضاف حايك: "كل المناصب رهن منصب بن سلمان، سكون مخيف بيسكن الرياض، بتترك السفيرة السعودية بواشنطن بصمتين، الوليد بن طلال ببرنامج حياته من جديد ووعكة صحية مفاجئة، الفيلم الوثائقي الذي سيعرض بالعيد الوطني السعودي سيشكل قيمة مضافة استثنائية".

بعض أحداث الأسبوع على طريقة ميشيل حايك ضمن توقعاته ل ٢٠٢٠ سابقا ...🙄 pic.twitter.com/jwwFDIxZES — عُلا الفارس (@OlaAlfares) October 20, 2020

ولفت نشطاء إلى صحة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، وما قاله حايك عنه، بعد إعلان أنه في وضع صحي حرج بعد إصابته بفيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19"، حيث قال حايك حينها: "مد وجزر حول اسم صائب عريقات.. ثورة في فلسطين عنوانها حماس وغير حماس".