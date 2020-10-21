محافظ الدقهلية يكلف بمتابعة أعمال فريق بصمة لتجميل الجدران

كلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، محمد البسيوني رئيس الوحدة المحلية لحي شرق المنصورة، بمتابعة أعمال فريق الشباب "بصمة" في إطار مبادرته التي أطلقها للارتقاء بالمظهر الحضاري بنطاق المدينة، وذلك بالرسم على الحوائط والجدران بدعم من المجتمع المدني بالدقهلية.

وقال مختار إن المبادرة المشار إليها هي مبادرة مجتمعية تستهدف الارتقاء بالمظهر الحضاري، وذلك بمشاركة الشباب أبناء المحافظة أعضاء فريق "بصمة"، وقد بدأ تنفيذها بمشاركة الشباب بـ20 شاب وفتاة، وتم التوجيه للتنسيق مع المجتمع المدني؛ لتقديم الدعم اللازم لتوفير كافة المعدات والمؤن اللازمة لتنفيذ المبادرة، مضيفًا أنها بدأت أعمالها في شارع المشاية السفلية بمدينه المنصورة، برسم جدارية كبيرة ويستكمل شباب المبادرة أعماله على مدار الأسابيع المقبلة بباقي الشواع والميادين بنطاق مدينة المنصورة.

وأوضح أهمية استمرار دعم ومساندة المجتمع المدني لنجاح المبادرة وتحقيق أهدافها المرجوة؛ من أجل أن يتم تعميمها بنطاق المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري للشوارع والميادين بالقرى والمدن المراكز والأحياء على مستوى المحافظة.

وأضاف أن مشاركات الشباب الواعد في هذه المبادرة وتقديم الدعم اللازم من قبل المجتمع المدني بالدقهلية في مثل هذه المبادرات، تؤكد عظمة الانتماء لدى أبناء المحافظة بصفة خاصة والشباب المصري جميعًا بصفة عامة.

ومن ناحيته، قال البسيوني، رئيس الوحدة المحلية لحي شرق المنصورة، إنه قد بدأت بالفعل أعمال المبادرة، وذلك بعمل جداريات بالشوارع العامة لحي شرق، ورسم إعلام محافظة الدقهلية وكانت البداية بسور قصر الثقافة بالمنصورة.