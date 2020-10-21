إسماعيل فرج: الأكاديمية العربية قفزت في ترتيبها بين الجامعات

قال الدكتور إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، خلال فعاليات الدورة 33 لاجتماعات مجلس وزراء النقل العرب، إنه على الرغم مما فرضته جائحة كورونا من تداعيات غير مسبوقة، فقد حققت الأكاديمية قفزة في ترتيبها بين جامعات دول العالم.

وأضاف فرج أن الأكاديمية حققت قفزة في ترتيبها بين جامعات دول العالم لتحتل المرتبة 2250 عام 2020، بعد أن كانت في المرتبة 5584 عام 2011، طبقًا للتصنيف العالمي للجامعات "WEBO METRIC"، والذي يضم أكثر من 27 ألف جامعة على مستوى العالم.

وتابع "نتعاون مع الجامعات العالمية في مختلف التخصصات والدرجات التي تمنحها الأكاديمية، ويوجد حاليًا درجات مزدوجة مع أهم الجامعات العالمية".

وأشار إلى إنه تم الحصول على معادلات المجلس الأعلى للجامعات لجميع الشهادات التي تمنحها الأكاديمية، وأيضا الحصول على اعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم لكليات الهندسية والإدارة والنقل الدولي واللوجستيات.

وأوضح أن الأكاديمية حصلت على اعتماد الهيئة القومية لضمان المستوى الدولي، فقد حصلت الأكاديمية على اعتماد المجلس الأمريكي للهندسة والتكنولوجيا، وأنه جار حاليًا الحصول على الاعتماد الأمريكي لكليات الإدارة والنقل الدولي واللوجستيات.

وصرح رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، بأنه تم إنشاء كليات لأول مرة في نطاق الأكاديمية مثل كلية طب الأسنان، وكلية الذكاء الاصطناعي، وكلية الصيدلة، وبشراكة مع الجامعات العالمية؛ لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة، وبناء جيل جديد من الجامعات الذكية.