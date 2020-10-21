 تركيا: ارتفاع أعداد الوفيات بسبب الكحول المغشوش إلى 63 حالة - بوابة الشروق
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تركيا: ارتفاع أعداد الوفيات بسبب الكحول المغشوش إلى 63 حالة

رويترز
نشر في: الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 8:00 ص | آخر تحديث: الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 8:00 ص

أعلنت السلطات التركية، الثلاثاء، أن أعداد الوفيات نتيجة تناول الخمور والكحوليات الفاسدة والمغشوشة في تركيا أرتفع إلى 63 حالة منذ 9 أكتوبر.

وأشارت مصادر صحية، إلى أن الحالات توزعت على 10 مدن رئيسية كبرى، بينها إزمير وزونغولداك ومرسين زموغلا.

وأوضحت أن الوفيات في الأيام الأخيرة كانت بسبب الكحوليات والخمور الفاسدة والمغشوشة، وأنها تسببت لهم في حالة تسمم، خاصة مع اللجوء فيها إلى الكحول الميثيلي بدلا من الكحول الإيثيلي بسبب انخفاض سعره.

وأكدت السلطات الأمنية مواصلة حملاتها لضبط المتورطين في الجريمة.

ومن جانبها تواصل الشرطة القبض على المتورطين ومصادرة أطنان من المشروبات الكحولية المغشوشة، حيث تم إلقاء القبض على 285 مشتبها به خلال الأسبوع الأخير، وصدرت مذكرات اعتقال في حق 76 منهم.

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