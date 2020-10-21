اتحاد النقل الجوي يخفض توقعاته للحركة بالشرق الأوسط

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" انخفاض التوقعات التي أعلنت سابقاً حول حركة الطيران في منطقة الشرق الأوسط لعام 2020، والتي تعكس تعافياً أبطأ من ما كان متوقع سابقاً.



ويتوقع الاتحاد أن تنخفض معدلات الحركة الجوية للمسافرين على مدار العام 2020 كاملاً، من وإلى وضمن منطقة الشرق الأوسط لتصل إلى 30% من المستويات المسجلة في العام 2019، وبانخفاض عن نسبة 45% التي جرى توقعها في شهر يوليو الماضي.



ومن المتوقع أن يصل عدد المسافرين في المنطقة إلى 45 مليون مسافر في العام 2020، بالمقارنة مع 155 مليون مسافر في العام 2019.



كما توقع الاتحاد أن يرتفع الطلب في العام 2021 بحسب التوقعات إلى 45% من المستويات المسجلة في العام 2019، لتصل إلى 90 مليون مسافر من وإلى وضمن منطقة الشرق الأوسط.



وشهدت المنطقة تحسناً طفيفاً بالمقارنة مع أقل مستويات سجلتها خلال شهر أبريل الماضي، وذلك بعد أن فتحت بعض الدول حدودها مجدداً، إلا أن السفر الدولي ما زال مقيداً نظراً لإجراءات الدول المشددة؛ لمواجهة استمرار تفشي فيروس كورونا في بعض من الأسواق الرئيسية، وبحسب سجل الحجوزات المستقبلية للسفر الجوي، ستكون معدلات التحسن أبطأ بكثير من تلك التي تم توقعها مسبقاً.



وقال محمد علي البكري، نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي في إقليم إفريقيا والشرق الأوسط، "على عكس التوقعات السابقة، تعتبر عودة الحركة الجوية في منطقة الشرق الأوسط بطيئة نوعاً ما، مما يؤدي إلى استمرار تكبد القطاع خسائر مالية كبيرة، حيث كانت التوقعات السابقة تشير إلى انخفاض معدلات المسافرين إلى 45% بالمقارنة مع 2019، إلا أن استمرار تفشي الفيروس في بعض الأسواق الرئيسية ومواصلة فرض القيود على السفر وإجراءات الحجر الصحي، تشير إلى أن المنطقة ستسجل فقط ثلث مستوى الحركة الجوية مما كان عليه في العام السابق".



وأضاف البكري "بطئ تعافي قطاع الطيران المدني يستدعي الدول إلى ضرورة اتباع نموذج موّحد لإجراء فحوصات فيروس كورونا السريعة؛ لعودة السفر الجوي مجدداً إلى جانب الحد من الدمار الاقتصادي الناجم عن عدم قدرة الناس على السفر".