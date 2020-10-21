 ناسا: مهمة جمع عينة من كويكب بينو تمت وفقا للمخطط لها - بوابة الشروق
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ناسا: مهمة جمع عينة من كويكب بينو تمت وفقا للمخطط لها

د ب أ
نشر في: الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 5:16 ص | آخر تحديث: الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 5:16 ص

 أعلنت إدارة الفضاء والطيران الأمريكية (ناسا) أن بيانات أولية تظهر أن مهمة مركبة الفضاء أوزيريس–ريكس التابعة للإدارة والخاصة بجمع عينة من كويكب بينو "تمت وفقا للمخطط لها".

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