ناسا: مهمة جمع عينة من كويكب بينو تمت وفقا للمخطط لها

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أعلنت إدارة الفضاء والطيران الأمريكية (ناسا) أن بيانات أولية تظهر أن مهمة مركبة الفضاء أوزيريس–ريكس التابعة للإدارة والخاصة بجمع عينة من كويكب بينو "تمت وفقا للمخطط لها".