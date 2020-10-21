توفير مشروعات ملائمة لذوي الاحتياجات الخاصة في الفيوم

التقى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بعدد من متحدي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة؛ للاستماع إليهم وبحث مطالبهم ووضع أفضل الآليات لتوفير مصادر للدخل لهم بشكل يتلائم وسماتهم الشخصية، بحضور المهندس أيمن عزت سكرتير عام محافظة الفيوم المساعد، ومنى عيسى عضو فرع المجلس القومي للمرأة.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن اللقاء تناول سبل دعم ذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة بالشكل الذي يلائم ظروفهم الشخصية وأساليبهم الحياتية، من خلال توفير عدد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي توفرها المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشار محافظ الفيوم إلى أهمية التوجه لإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بمجالات الحرف اليدوية والأنشطة التجارية المختلفة، بواسطة القروض الميسرة من خلال مبادرة "مشروعك"، أو برنامج "فرصة" الخاصة بالتضامن الاجتماعي، أو القروض الميسرة لصندوق التنمية المحلية الخاص بإدارة تنمية القرية بديوان عام المحافظة، فضلاً عن تمويلات جهاز تنمية المشروعات.

وكلف محافظ الفيوم -خلال اللقاء- السكرتير العام المساعد، بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة الفيوم، ومراجعة كل المحال التابعة لمجلس مدينة الفيوم لتوفير أحدها لتكون منفذاً لبيع منتجات ذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة، فضلاً عن تيسير الإجراءات أمامهم حال التقدم لتنفيذ وترخيص مشروعاتهم الصغيرة، من خلال توفير موظف مختص بإنهاء تلك الإجراءات مجمعة؛ تيسيراً على ذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة.

وأكد المحافظ تدريب ذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة على الحرف اليدوية، بالتنسيق بين المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي من جانب، وفرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم من جانب آخر، لإكسابهم الخبرة الكافية لإتقان تلك الحرف، مع مراعاة ظروف كل مستفيد وبحث مجالات عمل ملائمة للصم والبكم.

ووجه محافظ الفيوم بعقد لقاء موسع لعددٍ أكبر من ذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة، بمراكز المحافظة المختلفة؛ لرصد كل مطالب واحتياجات تلك الفئة المهمة من فئات المجتمع، وعرض مبادرات الدولة الميسرة التي تساهم في وضع أفضل الآليات لتنفيذ مشروعاتهم.