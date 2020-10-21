الهجرة العراقية: كربلاء خالية من النازحين وإغلاق آخر مخيم

أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية ايفان فائق جابرو، اليوم الأربعاء، إغلاق آخر مخيم في محافظة كربلاء بعد عودة 560 نازحاً إلى مناطق سكناهم الأصلية في نينوى.



وقالت جابرو -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية- إن الوزارة أغلقت مخيم نازحي كربلاء المقدسة يوم أمس بعد عودة جميع نازحيه إلى مناطق سكناهم الأصلية في محافظة نينوى في مدينة الموصل وقضاء تلعفر، وذلك بعد إتمام التدقيق الأمني لهذه الأسر وبالتعاون مع القوات الأمنية وتم إيصالهم إلى مناطق سكناهم الأصلية.



وأضافت جابرو أنه من المهم تطوير الجهود المشتركة بما يخدم تحقيق نتائج ملموسة من أجل توفير عودة آمنة للنازحين في بقية المحافظات إلى مناطق سكناهم الأصلية.