الاتحاد الأوروبي: رفع السودان من قائمة الإرهاب يعزز اندماجه في المجتمع الدولي

قال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، إن عزم الولايات المتحدة رفع تصنيف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب أمر بالغ الأهمية، ويقر بالتغيير في السودان وجهود رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، ويعزز إندماج السودان في المجتمع الدولي والوصول إلى الإقتصاد العالمي.



وذكرت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، في بيان اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي يؤيد بالكامل الانتقال في السودان، كما يؤكد الممثل السامي دعم الاتحاد الأوروبي لسرعة إزالة السودان من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب.



وأشار البيان إلى أن بوريل، ناقش هاتفيا مع رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، التقدم المحرز في الإصلاحات السياسية والاقتصادية، موضحا أنه بإمكان التحول الديمقراطي الملهم في السودان أن يعتمد على دعم الإتحاد الأوروبي المتواصل.



من جانبه، قال الدكتور عبد الله حمدوك إنه أجرى حوارا مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي، تركز حول قرار بدء رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.



وأوضح حمدوك، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أنه ناقش مع المسئول الأوروبي، فرص التعاون الجديدة التي يفتحها هذا القرار لضمان تعزيز وإنجاح انتقال السودان التاريخي نحو السلام والديموقراطية.