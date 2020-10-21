 فيديو.. الخارجية الأمريكية: توسيع مجالات التعاون مع الإمارات لتشمل حقوق الإنسان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فيديو.. الخارجية الأمريكية: توسيع مجالات التعاون مع الإمارات لتشمل حقوق الإنسان

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 1:45 ص | آخر تحديث: الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 1:45 ص

قالت المتحدثة باسم ووزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاغوس، إن الحوار الاستراتيجي بين الإمارات والولايات المتحدة هام، مشيرًا إلى أنه أمر تخطط له بلادها منذ وقت طويل.

وأعربت خلال لقاء لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء أمس الثلاثاء، عن سعادتها بإجراء الحوار اليوم، قائلة إنه تضمن مناقشة القضايا وتعميق التعاون في مجالات الأمن والعلاقات العسكرية بين البلدين.

وأشارت إلى تنامي مجالات التعاون بين الإمارات والولايات المتحدة، مضيفة أنه من المقرر أن يشترك الجانبين في العديد من المبادرات، إضافة إلى توسيع مجالات التعاون لتشمل حقوق الإنسان.

ولفتت متحدثة الخارجية الأمريكية إلى أن بلادها تنظر لكل التحديات الموجودة في الشرق الأوسط بالتنسيق مع الإمارات، موضحة أن الأخيرة كانت قد بادرت بخطوة الاتفاق الإبراهيمي والاعتراف بإسرائيل.

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