تموين الجيزة: لدينا 469 منفذا لجمعيتي بالمحافظة حتى الآن

غريب: فحص كافة طلبات المرحلة الرابعة من المشروع لتحديد المنافذ مستوفية الشروط



قالت هالة غريب وكيل مديرية التموين بالجيزة، إن المحافظة تمتلك 469 منفذ جمعيتي حتى الآن، ومستهدف إقامة منافذ أخري خلال الفترة المقبلة، حيث يتم حاليا فحص كافة الطلبات المقدمة وسيتم اختيار المنافذ المستوفية لكافة الشروط.



وأضافت غريب، في تصريحات صحفية، اليوم، أن المحافظة تحتاج إلي منافذ جديدة لتقديم الخدمات التموينية للمواطنين، مشيره إلى أن المديرية تسعى لزيادة عدد المنافذ التموينية بهدف زيادة المعروض من السلع وتلبية كافة احتياجات المواطنين.