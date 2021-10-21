 اعتقال مسؤول سابق بوزارة العدل الموريتانية بعد تصريحاته عن حالات فساد - بوابة الشروق
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اعتقال مسؤول سابق بوزارة العدل الموريتانية بعد تصريحاته عن حالات فساد

الشرطة الموريتانية
الشرطة الموريتانية
د ب أ
نشر في: الخميس 21 أكتوبر 2021 - 9:06 م | آخر تحديث: الخميس 21 أكتوبر 2021 - 9:06 م
اعتقلت الشرطة في نواكشوط بموريتانيا اليوم الخميس أحمد ولد هارون ولد الشيخ سيديا المستشار السابق لوزير العدل إثر تصريحات كشف فيها عن عمليات فساد تشمل مسؤولين بارزين في الدولة.

ولم تعلن السلطات عن أسباب اعتقال المستشار السابق الذي قال في مقابلة أجرتها معه قناة تلفزيونية محلية ليلة أمس أنه اطلع على وثيقة في مكتب وزير العدل، تتضمن أسماء مسؤولين كبار في الدولة وآخرين تم تعيينهم لاحقا في وظائف كبيرة تتضمن معلومات عن تهريبهم لملايين الدولارات، دون تحريك أي دعوى أو إجراء أي تحقيق في الموضوع. ووصف ولد الشيخ سيديا الوثيقة بالخطيرة.

وكان وزير العدل قد أقال مستشاره منذ شهرين دون إبداء أسباب لكن الإقالة تزامنت مع تسجيلات صوتية للمستشار ينتقد فيها نظام الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

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