رئيس الوزراء اليوناني الأسبق باباندريو يسعى للعودة إلى السياسة

يسعى رئيس الوزراء اليوناني الأسبق جورج باباندريو، الذي كان قد تقدم بطلب للحصول على أول برنامج إنقاذ في البلاد، للعودة إلى المسرح السياسي، بعد عقد من استقالته، ويتقدم لقيادة حزب حركة التغيير.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن باباندريو أعلن عن ترشحه في بيان متلفز يوم الأربعاء قائلا :"سأسهم بكل طاقتي لجعل حزبنا كبيرًا وقويًا مرة أخرى".

وكان باباندريو قد حكم اليونان من تشرين أول/أكتوبر 2009 حتى نوفمبر 2011 حيث تنحى في ذلك الوقت ودعم الحكومة الائتلافية للوكاس باباديموس. حتى عام 2012،وظل رئيسًا لحزب باسوك الاشتراكي، الذي أسسه والده ورئيس الوزراء الأسبق أندرياس باباندريو.

يشار إلى أنه في عام 2017، انضم حزب باسوك إلى تحالف يسار الوسط /حركة التغيير/ واليوم، أصبح باباندريو نائبا عن الحزب ورئيسا أيضًا لمنظمة الدولية الاشتراكية.

ويتنافس ستة مرشحين آخرين لقيادة الحزب، ومن المقرر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات في 5 كانون أول/ديسمبر المقبل ، وفي حال لم يحصل أي منهم على أغلبية الأصوات، فستجرى جولة ثانية بعد ذلك بأسبوع.