عضو بمجلس الشيوخ: حزب النور يؤيد أي قرار صائب أيًا كان متخذه

قال محمود تركي عضو مجلس الشيوخ، إنّ حزب النور يؤيد أي قرار صائب أيًا كان متخذه.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "كلمة السر" الذي يُقدمه الإعلامي خالد ميري، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الخميس، أن حزب النور لا يعارض من أجل المعارضة، مشدّدًا على ضرورة أن تكون المعارضة بناءة.



وتابع: "نحن جزء من الكل.. إذا اختلفنا مع رأي سياسي أو قرار سياسي أو مادة من مواد القانون يتم الإعلان عن هذه المعارضة وإعلان الأسباب لهذه المعارضة".



وأشار إلى أنّ الحزب لا يكتفي بذلك لكنّه يضع البدائل، لافتًا إلى أنّ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين شؤون قدّمت نموذجًا لمساحة الحوار البناء.



وأكمل: "نرى هذا الأمر أيضًا داخل الللجان النوعية في مجلس الشيوخ وداخل الجلسة العامة.. حالة الحوار العامة تخرج في النهاية بحالة من التكامل".