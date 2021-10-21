وسائل إعلام ليبية: مغادرة الوفد الإماراتي المشارك في مؤتمر دعم استقرار ليبيا بعد وصوله مطار معيتيقة

أفادت وسائل إعلام ليبية، بمغادرة الوفد الإماراتي المشارك في مؤتمر دعم استقرار ليبيا، الذي تستضيفه العاصمة طرابلس، اليوم الخميس، بمشاركة وفود 31 دولة.

وذكرت "قناة ليبيا بانوراما" اليوم أن مغادرة الوفد الإماراتي جاءت بعد وصوله مطار معيتيقة.

واكتمل الحضور الوزاري المدعو للمشاركة في المؤتمر حيث وصل صباح اليوم إلى مطار معيتيقة بطرابلس كل من وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان المريخي، ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، ووزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، ووزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل الباريس، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة، ووزير الخارجية التونسي عثمان الجراندي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني نيلز أنين، ووزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح، ووزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، ووزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس، ووزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدي، هذا بالإضافة لوفود وزارية عربية وإقليمية.

ومن المتوقع أن يتركز مجمل النقاش في المؤتمر على تحقيق مزيد من التوافق بخصوص عدة ملفات ليبية، على رأسها ملف المصالحة الوطنية، وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية وحظر توريد الأسلحة، وتوحيد المؤسسة العسكرية. ونزع سلاح المجموعات المسلحة وإعادة دمجها.

وسوف يتركز النقاش أيضا على بناء الثقة من أجل الانتخابات القادمة والقبول بنتائجها، فضلا عن مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وعودة السفارات للعمل من طرابلس.