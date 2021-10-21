 ترافيجورا جروب تسحب من مخزونات النحاس لتلبية طلب العملاء - بوابة الشروق
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ترافيجورا جروب تسحب من مخزونات النحاس لتلبية طلب العملاء

(د ب أ)
نشر في: الخميس 21 أكتوبر 2021 - 12:22 ص | آخر تحديث: الخميس 21 أكتوبر 2021 - 12:22 ص

أعلنت شركة تجارة النحاس والمعادن العالمية العملاقة/ ترافيجورا جروب/ سحب مخزوناتها من النحاس من بورصة لندن للمعادن بهدف تلبية طلب العملاء في ظل نقص الإمدادات بالأسواق.

كانت وكالة بلومبرج للأنباء قد ذكرت أمس أن ترافيجورا طلبت كميات كبيرة من النحاس من مستودعات بورصة لندن للمعادن، خلال الأسابيع الأخيرة، مما أدى إلى تراجع المخزونات المتاحة إلى أقل مستوياتها منذ 1974.

وفي مساء أمس اتخذت بورصة لندن للمعادن مجموعة إجراءات طارئة لوقف التقلبات غير المسبوقة في سوق العقود الفورية في البورصة. كما طلبت معلومات من الوسطاء عن نشاط العملاء في سوق النحاس.

وقال متحدث باسم ترافيجورا "في سوق النحاس شديدة الضيق، تجاوز الطلب القوي الإمدادات المتاحة، لجأت ترافيجورا إلى سحب المخزون لتلبية طلب المستخدمين النهائيين، وبخاصة في مناطق الاستهلاك الرئيسية في آسيا وأوروبا".

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