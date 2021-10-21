بعد أن قطعت آلاف الأميال عبر أوروبا، من المقرر أن تصل الدمية العملاقة أمل لفتاة سورية تبلغ من العمر تسع سنوات، إلى شواطئ المملكة المتحدة هذا الأسبوع.

والهدف من قطع هذه الدمية العملاقة مساحات شاسعة، هو التضامن مع آلاف اللاجئين الذين يبحثون عن ملاذ آمن من الصراع والجوع والاضطهاد، حسب صحيفة الجارديان البريطانية.

في المرحلة الأخيرة من رحلتها ، ستزور الدمية أمل، مدن كانتربري ولندن وأكسفورد وكوفنتري وبرمنجهام وشيفيلد وبارنسلي.

وقال ديفيد لان، أحد منتجي الدمية، إن "الدمية أمل بدأت رحلتها في نهاية شهر يوليو الماضي مذ أن غادرت غازي عنتاب بالقرب من الحدود التركية السورية، وستواصل رحلتها لمحطتها الأخيرة في مدينة مانشستر شمال إنجلترا".

تطورت فكرة رحلة الدمية الصغيرة أمل من مسرحية "The Jungle"، وهي مسرحية نالت استحسانا كبيرا عن اللاجئين الشباب في مخيم بالقرب من بلدة كاليه الفرنسية، والتي عرضت في لندن في عام 2017.

وصممت شركة هاندسبرنج، الدمية أمل، في إطار محاولة زيادة الوعي عن محنة الأطفال اللاجئين الذين افتقدوا ذويهم.

يبلغ ارتفاع الدمية 3.5 أمتار، ويديرها فريق مكون من 8 من محرّكي الدمى يعملون للتحكم في ساقيها وذراعيها وملامح وجهها، ويقول لان: "إنهم يصنعون الحياة العاطفية للدمى".

منذ مغادرة غازي عنتاب، أبحرت الدمية أمل وطاقمها المكون من 25 شخصًا، وعبرت من تركيا إلى اليونان ثم إيطاليا وسويسرا وألمانيا وبلجيكا وفرنسا إلى المملكة المتحدة.

على طول الطريق ، شاركوا في الحفلات الموسيقية وورش العمل، وفي روما، بارك البابا فرنسيس الدمية أمل الصغيرة، وكذلك في العديد من الأماكن، سار معها الآلاف من السكان المحليين عبر بلدتهم أو قريتهم.

وقال لان، إن أقوى العلاقات كانت مع اللاجئين. "الأشخاص المهمشون، والمندفعون إلى الجانب، يرون ممثلًا لأنفسهم أو لأطفالهم في مركز الصدارة ويتم الاحتفال بهم. هذا مؤثر للغاية ".

فقط في مكان واحد كان الترحيب أقل من الترحيب الحار، في كالامباكا ، وهي قرية في شمال اليونان ، وهي موطن للأديرة اليونانية الأرثوذكسية القديمة المبنية في الصخور ، قرر مجلس القرية عدم استلام "دمية إسلامية من سوريا"، كما وصف رئيس البلدية أمل . قال لان: "إنه أمر محزن ، لكن هذا هو حال العالم".

في لندن ، ستحتفل الدمية أمل بعيد ميلادها العاشر يوم الأحد 24 أكتوبر في حفلة خصصت لذلك، وتمت دعوة الأطفال من جميع أنحاء العاصمة للانضمام إلى العروض الموسيقية وورش العمل.

قال يوتام أوتولينجي منسق فريق الطهاة لصنع كعكة عيد ميلاد عملاقة للدمية، إن سرد قصص اللاجئين بشكل عام والرحلة الخاصة التي تقوم بها أمل هو أمر إيجابي للغاية في وضع كئيب. ستلتقي بالعديد من أطفال لندن الذين سيحتفلون بعيد ميلادها ويلقون لمحة عن رحلتها".

وذكر لان، الذي وصف رحلة أمل بأنها عرض مسرحي على خشبة مسرح بطول 8000 كيلومتر ، إنه لم تكن هناك مشاكل فنية كبيرة حتى الآن ، ولكن كانت هناك العديد من التحديات اللوجستية في السفر والتدريب والأداء في ثماني دول، قائلا: "نحن لسنا سياسيين، نحن نقول للناس: تذكروا أن اللاجئين أناس".