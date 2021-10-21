إجلاء المئات مع استمرار الثوران البركاني في لا بالما بجزر الكناري

اضطر مئات الاشخاص الآخرين إلى الفرار مجددا من منازلهم، في ظل استمرار الثوران البركاني في لا بالما بجزر الكناري.

وأمرت لجنة الطوارئ في بيفولكا بإخلاء المزيد من القرى الأخرى في الليلة الماضية، مما أثر على نحو 500 شخص، بحسب تقارير وسائل الإعلام المحلية الصادرة اليوم الخميس.

وتم إجلاء نحو 7500 شخص من منازلهم منذ ثوران البركان قبل أكثر من شهر، أي ما يقرب من 10 بالمئة من سكان الجزيرة. ولن يتمكن الكثير منهم من العودة إلى منازلهم أبدا، بعد أن دفنتها الحمم البركانية المتدفقة.

ودمرت الحمم البركانية 2185 مبنى منذ أن صار البركان نشطا من جديد، وذلك بعد أن ظل خامدا لمدة نصف قرن، بحسب ما ذكره "برنامج كوبرنيكوس لمراقبة الأرض" التابع للاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس.

وأوضح برنامج كوبرنيكوس أن حمما بركانية بسمك متر، قد غطت حاليا 866 هكتارا من الجزيرة، وذلك بزيادة قدرها 54 هكتارا – أي بحجم 1200 ملعب لكرة القدم - خلال الـ 48 ساعة الماضية.