منذ بداية الأزمة الاقتصادية التي ضربت لبنان وغيرت الحال رأسا على عقب، حاول المواطن اللبناني التأقلم مع التغيرات التي طرأت على نمط حياته، واضطر إلى التخلي عن أمور كثيرة كانت ضمن أساسيات حياته.

فرضت الظروف الاقتصادية على المواطن اللبناني بدائل مختلفة عن حياة البذخ والرفاهية، وأصبح لزاما عليه التأقلم معها.

في التقرير التالي نرصد أبرز المتغيرات التي طرأت علي المجتمع اللبناني في سبيل التأقلم مع أزمة نقص الوقود

"التوكتوك" سيارة الغلابة

في ظاهرة جديدة علي الشعب اللبناني، ومع تزايد الأزمة الاقتصادية، اتجه تفكير البعض، إلى البحث عن مصدر رزق قليل التكلفة، وكان التوكتوك أحد السبل لجلب الرزق، حسب وكالة فرانس برس.

وانتشر بكثافة في مختلف المناطق اللبنانية، بداية من انتشار من طرابلس في شمال لبنان إلى البترون، وانتقل إلى بعض أحياء العاصمة بيروت، بعدما كان استخدامه يقتصر على الدول النامية فقط، أما ظهوره في لبنان فهو خير دليل على ما آلت إليه الأمور، حسبما ذكرت وسائل الإعلام اللبنانية.

مع الانتشار الواسع للتوكتوك، وفر مجال عمل لكثيرين ممن طالهم شبح البطالة، وأمن لقمة العيش وأصبح مصدر تأمين قوت عائلات كثيرة من اللبنانيين.

مبادرة الحافلات الخاصة

أطلق القطاع الخاص عدة مبادرات خاصة لتسيير حافلات ركاب بتعريفة منخفضة، تنطلق من مناطق بعيدة نسبيا عن مدينة بيروت، وتسير وفق خطوط منتظمة وفي مواعيد محددة، الأمر الذي قد يبدو عاديا في أي بلد، لكن ليس في لبنان، حيث الحافلات العامة بها متهالكة وغير منتظمة، وفقا لما نشرته قناة العربية.

مبادرة منصة هدير

من ضمن المبادرات التي أطلقها القطاع الخاص، مبادرة منصة "هدير" لتسيير حافلات من المناطق البعيدة نسبيا عن بيروت، وتسير وفق خطوط منتظمة وفي مواعيد محددة، حسب ما ذكرته صحيفة العين الإماراتية.

مبادرة مؤسسة "هاني صليبا"

ضمن المبادرات التي تم إطلاقها أيضا، مبادرة مؤسسة هاني صليبا، وهي مؤسسة غير حكومية، خصصت حافلات تسير من قضاء المتن إلى بيروت، كما أطلق النائب، زياد حواط، في مدينة جبيل شمال بيروت مشروع نقل مشترك يسير من القضاء إلى بيروت، طبقا لتقرير آر تي العربية.

الدراجات الهوائية

انتشر استخدام الدراجات الهوائية، في لبنان وتحولت من وسيلة ترفية لوسيلة نقل أساسية، اعتمد عليها اللبنانيون، بعد تزايد أزمة الوقود وارتفاع أسعار المحروقات، الذي تبعه تزاحم على محطات بيعها، وكانت بداية الاعتماد عليها في مدينة البترون كبرى مدن لبنان، حسب وكالة فرانس برس.