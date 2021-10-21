الشرطة الألمانية تفتش عدة شقق ليمينيين متطرفين غربي ألمانيا

أعلن المكتب المحلي لمكافحة الجرائم غربي ألمانيا اليوم الخميس أنه تم تفتيش عدة شقق سكنية ليمينيين متطرفين مشتبه بهم.

وأوضح المكتب المحلي في مقره بمدينة فيسبادن اليوم أنه يتم توجيه اتهام باستخدام رموز تخص منظمات غير دستورية وإرهابية لتسعة رجال وثلاث نساء.

وأضاف المكتب أن التحريض على الكراهية ونشر محتوى إباحي لأطفال وحيازته تندرج أيضا بين الاتهامات الموجهة ضد المشتبه بهم الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 54 عاما.

وبحسب المكتب، تمت عمليات التفتيش صباح أمس الأربعاء في كل من ماربورج-بيدنكوبف ودارمشتات-ديبورج وكاسل وأودنفالدكراس، وجميعها مقاطعات تقع بولاية هِسن غربي ألمانيا.

وأضاف المكتب أنه تم ضبط وسائط تخزين متعددة، ولكنه أشار إلى أنه لم يتم توقيف أي شخص، موضحة أنه تم تفتيش إجمالي 8 شقق سكنية.

وتابع المكتب أنه تم أيضا تفتيش شقة لرجل -57 عاما- في مدينة فيسبادن متهم بالعضوية في جماعة إجرامية. ويتعلق الأمر في حالة هذا الرجل بقضية تحقيق يتولاها بالفعل الادعاء العام في برلين.