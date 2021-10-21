متدربو صندوق علاج الإدمان بكفر الشيخ يؤدون القسم إمام معاون المحافظ

أدى عدد من متدربي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي قسم الالتزام باللائحة أمام الدكتور إسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ للاستثمار، خلال ختام الدورة التأهيلية للأعضاء الجدد بوحدة كفر الشيخ تحت إشراف الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.



جاء ذلك بحضور سلام العربي منسق الصندوق بمحافظ كفر الشيخ، والدكتور إسلام طه معاون المحافظ للاستثمار، ومحمود مرسي مدير مركز النيل للإعلام ، ورمضان حامد مدير برامج مركز النيل، وماجدة عمر مدير الأندية بمديرية التضامن الاجتماعي.



وتمكن أعضاء صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بوحدة كفر الشيخ من تنظيم ندوات توعية بعدد من قرى منها قرية الشهابية التابعة لمركز بلطيم، وبمركز شباب برج البرلس، واحتوت الندوات عن إضرار المخدرات و معلومات عن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وتعريفهم بالخط الساخن "16023"، ومجانية العلاج وسريته وأهميته، كما نظم أعضاء الصندوق حملة توعية بمحيط مركز شباب برج البرلس، للوصول لأكبر عدد من الأهالي لتوعيتهم.