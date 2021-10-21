البنك الأهلي: نراهن على الصفقات الجديدة للظهور بشكل مختلف في الدوري

أكد أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، أن فريقه يحلم بالسير على نهج الأندية الكبيرة مثل الأهلي والزمالك في الموسم الجديد.

وقال نصار في تصريحات إذاعية عبر راديو «أون سبورت»: «في الموسم الماضي فريق البنك الأهلي، حقق نتائج مميزة أمام الفرق الكبيرة في الدوري مثل الأهلي والزمالك وبيراميدز، ونسعى للمزيد في الموسم الجديد».

وأضاف: «تعلمنا دروس كثيرة من مشاركة الفريق في الدوري الممتاز خلال الموسم المنقضي، حيث اكتسبنا كما كبيرا من الخبرات ونسعى لإظهار ذلك في الموسم الجديد».

وتابع: «مواجهة طلائع الجيش بطل السوبر في انطلاقة الدوري الممتاز أمر صعب للغاية، خصوصا بعد النتائج التي حققها الفريق في الفترة الماضية، تحت قيادة عبد الحميد بسيوني، الذي يمتلك عناصر مميزة من حيث السرعة والخبرة في الملعب».

وأوضح: «نراهن على الصفقات المميزة التي تعاقدنا معها والعناصر التي ابقينا عليها والتي سوف تصنع الفارق في صفوف الفريق».

وأتم: «ملعب بتروسبورت سوف يستضيف مباريات الفريق في مسابقة الدوري الممتاز، والملعب البديل هو المقاولون العرب».