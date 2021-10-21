السويد تواصل التوصية باستخدام جرعات فايزر للأشخاص من سن 30 فأقل

تواصل هيئة الصحة العامة السويدية التوصية بإعطاء لقاح كوميرناتي المضاد لكوفيد- 19 من إنتاج فايزر/ بيونتيك للأشخاص الذين ولدوا عام 1991 وما بعده، وفقا لبيان، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.



ونصحت هيئة الصحة العامة من تلقوا لقاح موديرنا في الجرعة الأولى بالحصول على لقاح كوميرناتي كجرعة ثانية.



وأوقفت السويد استخدام لقاح موديرنا مؤقتا، في السادس من تشرين أول/ أكتوبر، للفئة العمرية الأصغر نظرا لمؤشرات على زيادة مخاطر الآثار الجانبية مثل التهاب عضلة القلب، لكنها قالت أيضا إن خطر حدوث آثار جانبية كهذه "ضئيل للغاية".