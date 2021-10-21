 السويد تواصل التوصية باستخدام جرعات فايزر للأشخاص من سن 30 فأقل - بوابة الشروق
الخميس 21 أكتوبر 2021 10:48 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح التبرع بالأعضاء بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

السويد تواصل التوصية باستخدام جرعات فايزر للأشخاص من سن 30 فأقل

السويد
السويد
(د ب أ)
نشر في: الخميس 21 أكتوبر 2021 - 10:41 م | آخر تحديث: الخميس 21 أكتوبر 2021 - 10:41 م
تواصل هيئة الصحة العامة السويدية التوصية بإعطاء لقاح كوميرناتي المضاد لكوفيد- 19 من إنتاج فايزر/ بيونتيك للأشخاص الذين ولدوا عام 1991 وما بعده، وفقا لبيان، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

ونصحت هيئة الصحة العامة من تلقوا لقاح موديرنا في الجرعة الأولى بالحصول على لقاح كوميرناتي كجرعة ثانية.

وأوقفت السويد استخدام لقاح موديرنا مؤقتا، في السادس من تشرين أول/ أكتوبر، للفئة العمرية الأصغر نظرا لمؤشرات على زيادة مخاطر الآثار الجانبية مثل التهاب عضلة القلب، لكنها قالت أيضا إن خطر حدوث آثار جانبية كهذه "ضئيل للغاية".

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك