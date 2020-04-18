كوريا الجنوبية تسجل 1441حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس تسجيل 1441إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إن من بين حالات الاصابة الجديدة 1430 حالة عدوى محلية، ليبلغ إجمالي حالات الاصابة 347 ألفا و529 حالة.

كما بلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 2709 حالات ، بارتفاع بواقع 11 حالة مقارنة بأمس الأربعاء .

وذكر المركز أن 4ر67% من إجمالي تعداد سكان كوريا الجنوبية البالغ عددهم 52 مليون نسمة حصلوا على جرعات اللقاح كاملة حتى اليوم، في حين حصل 79 % على الجرعة الأولى من اللقاح.