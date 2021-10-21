الجبلي: اتفاقية التجارة القارية قد تزيد صادرات مصر لإفريقيا إلى 60 مليار دولار

أكد الدكتور شريف الجبلي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصرية، ورئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن اتفاقية التجارة الحرة القارية بمثابة بوابة لزيادة الصادرات المصرية والوصول بها إلى نحو من 40 إلى 60 مليار دولار مقارنة بنحو 4 مليارات دولار حاليا من إجمالي الواردات الإفريقية، ما لا يمثل اكثر من 1%، مشيرا إلى ضرورة توجيه الاستثمار المباشر وخاصة الأجنبي في مصر لخدمة السوق الإفريقي.

وشدد على أهمية تسيير خطوط الطيران بين مصر ودول القارة الإفريقية لتسهيل انتقال المستثمرين ورجال الأعمال وحركة التجارة بين مختلف الدول، مشيرا إلى أن إفريقيا سوق كبير وغني وفي احتياج لكافة المنتجات المصنعة في مصر.

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين تحت عنوان"الصناعة وإفريقيا.. بين الحاضر والمستقبل".

وأوضح أن مشكلة السوق الإفريقي تتمثل في عدم معرفة المستهلكين الأفارقة بالمنتج المصري وهو ما يتطلب التواجد على الأرض من خلال ضخ استثمارات وشراء مخازن داخل دول معينة كمراكز للعبور لدول القارة يمكن من خلالها خدمة بعض الدول الإفريقية المجاورة مثل تنزانيا والتي تخدم 5 دول مجاورة.

وأشار الجبلي إلى ضرورة التوجه للسوق الإفريقي برؤية مختلفة عن الأساليب التقليدية، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية التى وقعتها مصر مع الدول الإفريقية والتى تعطي مميزات للمنتجات المصرية مقارنة بنظيرتها.

وأكد ضرورة التركيز على مصادر الطاقة الجديدة والتي بدأت الدول المتقدمة في التوجه إليها في اطار الثورة الصناعة الرابعة مثل اليابان والولايات المتحدة والصين حيث بدأت تلك الدول في الاعتماد على الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والزرقاء والطاقة الجديدة والمتجددة في توليد الطاقة والابتعاد عن المحروقات والمواد البترولية والتي تسبب اضرار كبيرة للبيئة.