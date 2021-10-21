تراجع مبيعات سلسلة متاجر كارفور خلال الربع الثالث

تراجعت مبيعات سلسلة متاجر التجزئة الفرنسية كارفور خلال الربع الثالث من العام الحالي، مع استمرار إعادة فتح الاقتصاد، مما أدى إلى زيادة إقبال المستهلكين على تناول الطعام في الخارج وتقليل تسوقهم من المتاجر التابعة للسلسلة.

وبحسب بيان كارفور الصادر اليوم الأربعاء تراجعت مبيعات السلسلة خلال الربع الثالث بنسبة 3ر0% سنويا مع استبعاد مبيعات البنزين وتأثيرات اختلافات التقويم.

جاء التراجع متوافقا مع توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء، لكنه يوضح الضغوط التي يتعرض لها الرئيس التنفيذي ألكسندر بومارد لكي يسارع بوضع خطة لإنعاش السلسلة أو البحث عن خيارات جديدة لها.

كانت بلومبرج قد ذكرت في وقت سابق من الشهر الحالي أن سلسلة متاجر أوشان المنافسة بدأت تحركا للاستحواذ على كارفور لكن المحادثات توقفت.

وهذه ثاني مرة خلال أقل من عام تفشل فيها محادثات بشان اندماج محتمل بين السلسلتين.