بوتين يبدي تأييده لاستئناف منتدى حوار بطرسبورج

أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تأييده المبدئي لاستئناف أعمال منتدى حوار بطرسبورج الروسي الألماني الذي تم تعليقه.



وخلال منتدى نقاش في مدينة سوتشي الواقعة على البحر الأسود، قال بوتين اليوم الخميس:" الأمر ليس متوقفا علينا وحدنا، وإذا أبدى الجانب الألماني اهتماما بذلك، فإننا سنكثف هذا العمل".



وأضاف بوتين أن منتدى بطرسبورج قائم كما كان لكن الاتصالات " بين ممثلي الرأي العام الروسي والألماني يمكن أن تصاغ على نحو أكثر كثافة وفعالية".



كان مجلس إدارة المنتدى أعلن في تموز/يوليو الماضي استمرار تعليق ندوات منتدى بطرسبورج للحوار بسبب توترات سياسية. وتمثل سبب هذه الخطوة في الحظر المفروض بشكل فعلي على عمل منظمات ألمانية تعمل من أجل تعزيز وضع المجتمع المدني في روسيا.



وأضاف بوتين:" يجب علينا عدم تسييس كل شيء" دون أن يتطرق إلى أسباب القرار.



يشار إلى وجود توترات بين ألمانيا وروسيا منذ فترة طويلة بسبب صراعات مختلفة.



وفي رده على سؤال حول ما إذا كان سيفتقد المستشارة انجيلا ميركل، قال بوتين إنها كان بمقدورها أن تترشح مرة أخرى:" لقد استمرت 16 عاما في السلطة، وهذا أمر جدير بالملاحظة".



كان بوتين استقبل ميركل في موسكو في آب/أغسطس الماضي.



وصرح بوتين بأنه لا يفكر في دوره في التاريخ.



وخلال تواجده في المنتدى الذي استمر لأكثر من ثلاث ساعات لم يتطرق بوتين إلى العلاقات المتوترة مع أوروبا.



وأعرب بوتين عن أمله في لقاء زعماء الدول دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي.



كان بوتين قرر إلغاء مشاركته في قمة مجموعة دول العشرين في روما آواخر تشرين أول/أكتوبر الجاري بسبب وضع كورونا، وسيشارك في القمة عن طريق الفيديو.



وظهر بوتين في سوتشي أمام جمهور كامل.