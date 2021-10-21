القبض على مشتبه به هارب بعد العثور على جثة في شقته بفرنسا

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بعد العثور على جثة في جنوب فرنسا، ألقت القوات الفرنسية القبض على المشتبه به الهارب.

وقال ناطق باسم قوات الدرك لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، اليوم الخميس، إن القبض على المشتبه به في جريمة القتل واتهامه تم بسهولة ويسر.

وجرى الاستعانة بأكثر من مئة فرد من قوات الأمن وكلاب بوليسية ومروحية خلال المطاردة التي وقعت في بلدة بولين في بروفنس.

واكتشف طاقم تمريض جثة في شقة المشتبه به أمس الأربعاء. وبحسب وسائل الإعلام، كانت رأس الضحية مقطوعة.

وكتب عمدة بولين، أنتوني زيليو، عبر الفيسبوك عن جريمة مروعة داخل أسرة.

وتحدثت صحيفة لابروفنس، نقلا عن مكتب النائب العام، عن أن الضحية كان جد المشتبه به.