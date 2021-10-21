تأهيل 202 كيلومتر ترع وتحويل 2100 فدان للري الحديث بالجيزة

استعرض الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري، مساء الأربعاء، مع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، موقف الحملات الموسعة الجاري تنفيذها لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الري بنطاق المحافظة، مؤكدا اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية.

وأشار وزير الري، في بيان، إلى الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال ٢٠٢ كيلومتر بمحافظة الجيزة، من إجمالي ٥٩٣ كيلومترا من الترع المخطط تأهيلها بالمحافظة، وجاري العمل في ترع بأطوال ٣٣٥ كيلومترا، وجاري الطرح لأطوال ٥٦ كيلومترا.

كما ناقشا مقترحات تنفيذ عدد من المشروعات بمحافظة الجيزة، وسبل التنسيق في المواقع المتداخلة مع الترع والمصارف من ولاية وزارة الري، مثل تأهيل ترعة المنصورية وتغطية أجزاء منها، وتغطية مصرف المريوطية بطول ٦٠٠ متر في المسافة بين شارعي فيصل والهرم، ودراسة تطوير مصرف أبو مسلم ومصرف ناهيا وترعة الإخلاص.

كما لفت عبد العاطي إلى تحويل زمام 2100 فدان بنطاق محافظة الجيزة لنظم الري الحديث، ذاكرا أنه سبق عقد العديد من ندوات التوعية بأهمية الري الحديث في المحافظة للتعريف بخطة تنفيذ مشروعات تأهيل المساقي والتحول للري الحديث.