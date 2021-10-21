5 شركات تستدعي 19 ألف سيارة لإصلاح عيوب فنية في كوريا الجنوبية

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أعلنت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، قرار 5 شركات سيارات بينها فورد وهيونداي موتور استدعاء أكثر من 19 ألف سيارة لإصلاح مكونات معيبة فيها.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، أن تلك الخطوة هي الأحدث في مسلسل استدعاء السيارات المعيبة في كوريا الجنوبية.

وبحسب الوزارة فإن شركات بورشه الألمانية وهوندا اليابانية وتيرا موتورز للسيارات الكهربائية من بين الشركات الخمس التي قررت استدعاء السيارات المعيبة.

وأضافت الوزارة أن الشركات الخمس ستسدعي 19298 سيارة ككل من 16 طرازا.

وتضم قائمة العيوب التي سيتم إصلاحها، مشكلة في نظام الكاميرا الخلفية بالسيارة فورد إكسبلورر ومشكلات في حزام الأمان لمقعد السائق في السارة هيونداي فينيو ومشكلة في حوامل المحور الخلفي للسيارة بورش بوكستر إس.

وستبدأ الشركات تقديم خدمات الإصلاح والاستبدال للأجزاء المعيبة غدا الجمعة مجانا.