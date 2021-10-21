استطلاع: الألمان يقضون 13 ساعة يوميا في استخدام وسائل الإعلام

أظهرت نتائج استطلاع لمعهد "فورزا" الألماني أن الألمان يقضون يوميا في المتوسط أربع ساعات أمام التلفزيون وساعتين ونصف الساعة على الإنترنت.



من جانبها، قالت شركة "سفن وان ميديا" الترفيهية التي كلفت المعهد بإجراء الاستطلاع، اليوم الخميس إنه عند إدخال الهاتف والهاتف الذكي والألعاب في الحساب، فإن معدل استخدام وسائل الإعلام في ألمانيا سيسجل رقما قياسيا جديدا بـ "13 ساعة يوميا" وذلك بعد الرقم القياسي الذي تم تسجيله في العام الماضي.



وأضافت الشركة أن الزيادة المجددة في استخدام وسائل الإعلام تأثرت بزيادة تنوع العروض والأجهزة بالإضافة إلى التأثير المستمر لجائحة كورونا.



وشمل الاستطلاع الذي أجراه "فورزا" في مارس الماضي 3021 شخصا تبدأ أعمارهم من 14 عاما.



وأضافت الشركة أن الشيء الجدير بالملاحظة على نحو خاص كان استمرار التنامي في استهلاك وسائل الإعلام مقارنة بالشهر الاستثنائي في مارس 2020 "عندما تجاوز استخدام وسائل الإعلام لأول مرة مستوى العشر ساعات يوميا".



وتابعت الشركة: "في العام الحالي تم تحقيق رقم قياسي جديد بـ637 دقيقة وبالإضافة إلى ذلك يأتي الاتصال الشخصي".



ولفتت الشركة إلى أن معدل مشاهدة التلفزيون يوميا لمدة أربع ساعات لم يتغير عمليا في السنوات الأخيرة، وذكرت أن الوقت الذي يقضيه الألمان على الإنترنت حاليا زاد بأكثر من الضعف مقارنة بمقداره في 2015.



وحسب الاستطلاع، فإن الألمان يقضون 149 دقيقة يوميا في مشاهدة مقاطع فيديو على الإنترنت والتصفح ومتابعة وسائل التواصل الاجتماعي والتسوق عبر الإنترنت، فضلا عن 100 دقيقة يوميا للراديو و46 دقيقة للبث الموسيقي والاسطوانات المدمجة، و45 دقيقة للألعاب.



وأوضحت النتائج أن الألمان يخصصون في المتوسط 25 دقيقة يوميا لقراءة الكتب و14 دقيقة فقط لقراءة الصحف.