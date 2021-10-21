وزيرة الدفاع الألمانية تعرب عن تفاؤلها بنجاح مبادرة بلادها لتأسيس قوة عسكرية أوروبية جديدة

أعربت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجرت كرامب-كارنباور، عن تفاؤلها بأن المبادرة التي دشنتها ألمانيا مع دول أوروبية أخرى لتأسيس قوة رد فعل عسكري سريع للاتحاد الأوروبي ستحظى بفرص نجاح.

وقالت الوزيرة بعد مشاورات مع نظرائها بالاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الخميس إنه تم تلقي وثيقة المبادرة "بشكل إيجابي للغاية".

وأضافت أنه تم الاتفاق على أن الأفكار الواردة في الوثيقة يجب أن يتم تضمينها فيما يسمى بالبوصلة الإستراتيجية التي يعتزم الاتحاد الأوروبي أن يحدد من خلالها حتى ربيع العام القادم نوعية القدرات التي يحتاجها في مجال إدارة الأزمات.

يشار إلى أن ألمانيا أطلقت مبادرة جديدة لتأسيس قوة رد فعل سريع للاتحاد الأوروبي، وذلك بالتعاون مع دول أوروبية أخرى. ووفقا لمعلومات تلقتها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، تنص المبادرة على أن يتم مواصلة تطوير المجموعات القتالية الموجودة بالفعل في الاتحاد الأوروبي لتصبح قوى لديها القدرة على رد الفعل السريع في الأزمات ويمكن الاستعانة بها في وقت قصير.

وجاء في وثيقة المبادرة، التي عملت عليها كل من ألمانيا وهولندا والبرتغال وفنلندا وسلوفينيا، وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منها: "الأحداث الأخيرة في أفغانستان أظهرت مجددا أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون قادرا على التحرك بشكل قوي وسريع قدر الإمكان".

وأضافت أن تحقيق ذلك يستلزم تحسين إتاحة القوات واستعدادها وجاهزيتها وكفاءتها ، وكذلك تحسين الاستفادة من أشكال التعاون العسكري بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.