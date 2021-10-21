طرح الممثل السامي للشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الخميس مسألة تحميل بيلاروسيا مسئولية استخدام المهاجرين كسلاح ضد دول مجاورة.



وقال بوريل خلال اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي إننا عقدنا اليوم ندوة مع وزراء الدفاع لمواصلة النقاش حول البوصلة الاستراتيجية التي ستكون على جدول أعمال الاجتماع القادم لوزراء الدفاع، وفقا لبيان على الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي.



وتابع "لقد كان نقاشًا مكثفًا حول كيفية إنهاء بناء هذه البوصلة الاستراتيجية حتى يعمل الاتحاد الأوروبي بشكل أفضل كعامل أمان لاستخدام كل قواتنا للإنفاق بشكل أفضل على الدفاع وأن نكون شريكًا أقوى.. لقد كان هذا نقاشًا مثيرًا للاهتمام ومهد الطريق أمام اجتماع وزراء الدفاع والشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي".



وأضاف "لدينا قضية جيوسياسية كبيرة، وهي أسعار الطاقة، مع عواقب اجتماعية مهمة.. أسعار الطاقة اليوم هي نتيجة لعبة جيوسياسية كبيرة ذات بعد خارجي قوي".



وقال إن "هناك قضية أخرى يكون فيها البعد الخارجي مهمًا جدًا وهي الهجرة.. نحن نرى كيف يتم تسليح الهجرة، وكيف يتم استخدام المهاجرين كأسلحة لدفعهم ضد حدود بولندا ودول البلطيق".



وأضاف "علينا أن نحمل الحكومة البيلاروسية المسؤولية عن هذه الإجراءات، كما أن علينا أيضا النظر إلى شركات الطيران ومقدمي خدمات السفر الذين يتعاونون مع هذه الطريقة في استخدام البشر كأسلحة، ودفعهم هم ضد الحدود، وخلق أوضاع يكون ينتج عنها انتهاك غير عادي لحقوق الإنسان".