قالت يوانا فرونتسكا المنسق الخاص للأمم المتحدة بلبنان، إنها اتفقت مع المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي الدكتور محمود محيي الدين، على أن تطبيق إصلاحات هادفة هو السبيل لأي تعافي مالي واقتصادي في لبنان.

جاء ذلك في تصريح لفرونتسكا عقب لقاء جمعها بالمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم الخميس.

وتوجهت فرونتسكا بالشكر للدكتور محمود محيي الدين على النقاش اليوم، مؤكدة أنه تناول التزام صندوق النقد الدولي مع لبنان.

ويقوم الدكتور محمود محيي الدين، بزيارة للبنان حاليًا التقى خلالها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة وعددًا من الوزراء المعنيين وكبار المسئولين؛ لبحث خطة التعافي الحكومي والاستعدادات لبدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.