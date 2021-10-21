المخرج الأمريكي شيمالان رئيسا للجنة تحكيم مهرجان برلين السينمائي

أعلن مهرجان برلين السينمائي الدولي، عن اختيار المخرج الأمريكي مانوج نيلياتو شيامالان لرئاسة لجنة التحكيم في الدورة الثانية والسبعين للمهرجان التي تقام في الفترة الممتدة من 10 إلى 20 فبراير 2022.

وأكدت إدارة المهرجان الذي يُعتبّر الأكبر في أوروبا بعد مهرجاني كان وفينيسيا، قيام هذه الدورة بالصيغة الحضورية، بعدما أجريت دورة العام الماضي بشكل شبه كامل عبر الإنترنت.

واكتسب المخرج الأمريكي، من أصل هندي شيمالان، البالغ 51 عاما، والمعروف أكثر باسم م. نايت شيامالان، شهرة واسعة بفضل فيلم التشويق النفسي "ذي سيكث سنس" الذي رشح لستّ جوائز أوسكار، وأدى دور البطولة فيه الممثل بروس ويليس.

وتمحورت أفلامه مذّاك على التشويق والقوى الخارق للطبيعة، ومنها "أفتر إيرث" و"ذي فيزيت" و"غلاس" و"أولد" العام الفائت، بالإضافة إلى المسلسل التلفزيوني "وايوورد باينز".

ويدور "أولد" الذي بدأ عرضه في صالات السينما الأميركية الشمالية في يوليو الفائت حول عائلة محاصرة على الشاطئ يواجه أفرادها فجأة الشيخوخة المبكرة، ويؤدي بطولته غايل غارسيا برنال وفيكي كريبس.

ويراهن منظمو المهرجان على عودة الجمهور إلى الصالات بعد عام اضطروا فيه بسبب جائحة كورونا إلى إقامة المهرجان بمعظمه عبر الإنترنت، إذ أجريت مسابقته في مارس بالصيغة الافتراضي، ثم أقيمت بعدها عروض للجمهور في الهواء الطلق خلال الصيف.

وكان المخرج الروماني رادو جوده فاز بجائزة "الدب الذهبي" في الدورة الحادية والسبعين من مهرجان برلين اعن فيلمه "باد لاك بانجينج أور لوني بورن"، وهو شريط لاذع عن نفاق المجتمعات المعاصرة، صُوّر في خضمّ الجائحة